Путин снял с должностей 11 генералов МВД, ФСИН, МЧС и СК

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей 11 генералов МВД, ФСИН, МЧС и Следственного комитета.

Так, указом главы государства от должности освобождены три генерала МВД, один генерал ФСИН, пять генералов СК и один генерал МЧС.

Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В указе также содержатся новые назначения. Так, следователь по делу режиссера Кирилла Серебренникова Александр Лавров получил повышение до старшего следователя по особо важным делам при главе СК России, передает РИА «Новости».