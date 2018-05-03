Страны ЕС впервые вписались в Пакт стабильности

Дефицит бюджетов стран ЕС впервые сократился ниже 3%, что позволило соблюсти требования Пакта стабильности и роста, сообщил еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси на пресс-конференции в Брюсселе.

«Впервые с момента создания зоны евро все государства сообщества сократили свой бюджетный дефицит ниже 3%. Однако не время ослаблять наши усилия в макрофинансовой сфере», – передает ТАСС со ссылкой на слова Московиси.

По его словам, базовые экономические показатели Евросоюза находятся «в зеленом поле и это – замечательная возможность для развития».

Напомним, в ЕС существует Пакт стабильности и роста, который ограничивает дефицит бюджета каждой из стран ЕС в 3% ее ВВП, а госдолг – 60% ВВП. Если государство превышает этот порог, ЕС вводит в его отношении процедуру принудительного снижения показателей и устанавливает срок, в течение которого это должно быть сделано.