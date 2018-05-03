Жители Южной Кореи резко изменили мнение о президенте

Уровень поддержки президента Республики Корея Мун Чжэ Ина вырос за неделю на 8,3%, составив 78,3%, свидетельствуют результаты опроса.

Об отрицательном отношении к деятельности президента Южной Кореи заявили лишь 15,5% опрошенных, передает ТАСС.

По словам экспертов, рост популярности южнокорейского лидера связан с надеждами на денуклеаризацию и установление мира на Корейском полуострове после его встречи с председателем КНДР Ким Чен Ыном и принятия совместной Пханмунджомской декларации.

Согласно данным опроса, проведенного агентством Realmeter в период с 30 апреля по 2 мая среди 1 тыс. человек, правящую Демократическую партию «Тобуро» поддерживают 54,9% респондентов, а главную оппозиционную Корейскую партию свободы лишь 17,9%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет 3,1% при уровне достоверности 95%.

Напомним, по итогам встречи на высшем уровне КНДР и Южная Корея подписали совместную декларацию и объявили о старте полной денуклеаризации Корейского полуострова. После этого КНДР без купюр опубликовала текст совместной с Южной Кореей декларации.