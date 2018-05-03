Россия сократила поставки нефти на европейские НПЗ

Европейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) получат меньшее количество российской нефти, сообщают западные СМИ.

Как сообщает Bloomberg, за первые пять месяцев 2018 года через порты в Балтийском и Черном морях Россия поставила на 19% меньше сырья, чем за тот же период в прошлом году. При этом поставки в Китай выросли на 43%, передает РИА «Новости».

Агентство отмечает, что больше всего нефти Европа импортировала из России, а теперь, с высокой долей вероятности, ее заменит вытесненное российской нефтью с азиатского рынка «черное золото» из стран Ближнего Востока.

Эксперты отмечают, что подобные изменения приведут к убыткам морских перевозчиков, которые уже испытывают трудности из-за сокращения поставок нефти странами ОПЕК при избыточном танкерном флоте.