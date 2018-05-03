История проникновения Трампа в Белый дом оказалась достойна Голливуда

Американский журналист Гэбриэл Шерман объявил о готовности написать сценарий к фильму о президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе и его «восхождении к власти», сообщает Hollywood Reporter.

По словам Шермана, он освещает деятельность Трампа «уже более 15 лет» и «восхищен его историей». По данным издания, планируемое название картины – «Ученик» (The Apprentice), передает РИА «Новости».

Информация о том, кто может сыграть Трампа, а также дата начала съемок и детали сценария держатся в строгом секрете.

Напомним, в сентябре прошлого года американский актер Мэтт Дэймон рассказал о том, как Трамп попал в комедию «Один дома-2», где сыграл эпизодическую роль самого себя.