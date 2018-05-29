Украинский эксперт назвал обстоятельства убийства Бабченко «очень странными»

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29 мая, вторник  |  Последнее обновление — 23:25  |  vz.ru
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Почему бензин в России всегда только дорожает

Дорогая нефть – благо для бюджета, но беда для автомобилистаФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Минфин наконец заметил то, на что в последние недели жалуются все автомобилисты, – существенный рост цен на бензин и дизтопливо. Называется и причина происходящего: повышение цен на нефть на мировом рынке, которое так радует российский бюджет. Однако действительно ли причина в этом – и что могло бы сделать правительство для сдерживания роста цен на топливо? Подробности...
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Почему Киев испугался потери прилегающих к Крыму территорий

В заявлении Бабина о «мадам с косой» и «господине с Донбасса» есть двусмысленный намекФото: Тарас Литвиненко/РИА «Новости»
Киев одолела мания преследования – там увидели в Херсонской области чуть ли не новый потенциальный Донбасс. В окружении Порошенко уверены, что Россия попытается заполучить Северо-Крымский канал, чтобы обеспечить Крым питьевой водой. Более того, он разглядел потерю госконтроля над прилегающими к полуострову территориями. Есть ли у украинских страхов реальные основания? Подробности...
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Реставратор назвал невосстановимую часть «Ивана Грозного»

Полотно Ильи Репина неоднократно подвергалось покушениямФото: «Иван Грозный и сын его Иван
16 ноября 1581 года», И.Е. Репин
«Полотно и до этого было ужасное, хотя реконструировать сейчас можно все что угодно. Но мы не восстановим духовный темперамент автора, его видение мира», – сказал газете ВЗГЛЯД именитый художник-реставратор Александр Сапожников. Он уверен, что картина «Иван Грозный убивает своего сына», которую повредил вандал из Воронежа, будет восстановлена, но лишь технически. Подробности...
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Польша желает создать ударный кулак против беззащитного Калининграда

Польские власти готовы обеспечить «стол и дом» американцамФото: U.S. Army/Staff Sgt. Pablo N. Piedra
Польские власти готовы раскошелиться на 2 млрд долларов, лишь бы в стране была развернута танковая бригада армии США. То, что это явно нарушает Акт Россия – НАТО, давно уже не беспокоит правящие круги Варшавы. Они и вправду готовы поверить в мифическую угрозу из Калининграда. Но действительно ли польское общество так панически боится России, что готово размещать американцев за свой счет? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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«Он сам сделал выбор отнять у себя собственную жизнь»

Алексей Баранов, журналист
В свете наблюдений за волнениями вокруг судьбы «узника Кремля» Сенцова стоило бы рассмотреть историческую и этическую составляющие такого явления, как голодовка осужденного по статьям о террористической деятельности. Подробности...

До чего акушер-гинеколог довела Бундесвер

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Счетная палата ФРГ обвинила министерство обороны, возглавляемое Урсулой фон дер Ляйен, в сокрытии фактов о недостаточном количестве военного снаряжения. Мало того, Счетная палата обнаружила и фальсификации в документах. Подробности...
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Платные дороги вместо смеси навоза с асфальтом

Петр Шкуматов, общественный деятель
Дороги в России строились на отвали, воровали все и немного больше, а чтобы можно было сдать объект, привозили всякий навоз, палки, смешивали, покрывали асфальтом и сдавали за большой откат. Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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          Украинский эксперт назвал обстоятельства убийства Бабченко «очень странными»

          29 мая 2018, 23:10

          Текст: Михаил Мошкин

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          «История выглядит очень странно. Жена была в ванной и услышала какие-то хлопки. Снайпер – через окно? Или кто-то зашел? А если зашел, значит, его впустил сам Бабченко?», – задался вопросом в интервью газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя гибель журналиста Аркадия Бабченко.

          Украинский эксперт назвал обстоятельства убийства Бабченко «очень странными»

          «Украинские националисты не смогут отказаться от раскрутки этой темы в поисках «руки Москвы». Эта версия будет в нашей прессе и социальных сетях преобладать – что он вот был такой активный борец с Путиным, – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. – Вот я уже вижу в соцсетях отзывы типа «ФСБ работает. Убил Путин!»

          Но сама история пока выглядит очень подозрительно,  оговорился Погребинский. «По первым данным понять что-то сложно. Пока история выглядит очень странно. Жена была в ванной и услышала какие-то хлопки. Снайпер через окно? Или кто-то зашел? А если зашел, значит его впустил сам Бабченко?», – недоумевает политолог.

          «Криминогенная ситуация у нас сейчас вообще очень напряженная. Если Бабченко вел программу на татарском канале, активно проявлял себя. Мог ли он нажить себе личных врагов? Он относится к типу людей, которые на своей жизненной дороге обязательно находят себе врагов», – подытожил эксперт.

           «Все будет зависеть от следствия от того, удастся ли выйти на след киллеров. Но в любом случае начнется неизменное политиканство вокруг расследования, учитывая происхождение, гражданство Бабченко и его, скажем так, гражданскую позицию, – сказал газете ВЗГЛЯД член Гуманитарного совета при президенте Украины, глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. – Первая же версия, которая будет муссироваться в прессе, это «российский след». Несколько ближайших дней будет доминировать, естественно, версия о политическом убийстве».

          Бондаренко не исключает, что резонанс от убийства будет в первое время напоминать резонанс от двух других громких преступлений, случившихся в Киеве в последние годы – убийств журналиста Павла Шеремета и бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, но затем следствие может привести к неожиданным для украинской прессы результатам.

          Напомним, что первоначально после каждого из этих убийств украинская пресса и большинство политиков выступали с однозначными обвинениями в адрес российских спецслужб. Однако в обоих случаях со временем выяснялись детали, которые мешали поверить в «русский след» даже самым заклятым противникам политики России. Так, в случае с гибелью Шеремета выяснилось, что за ним в ночь накануне убийства следили сотрудники СБУ, а затем киевские горе-сыщики почему-то уничтожили важные улики по делу.

          Что касается убийства Вороненкова, то киллер оказался настолько непрофессиональным, что погиб от рук телохранителя прямо на месте преступления. Когда его личность установили, то выяснилось, что это был боец одного из добровольческих батальонов, воевавшего в «зоне АТО». В итоге киевские следователи пришли к выводу о том, что убийц якобы перевербовал на сторону России и нанял бывший муж жены Вороненкова, который якобы действовал по приказу с Лубянки. Для чего было российским спецслужбам изобретать такую ненадежную и длинную цепочку посредников, украинские сыщики толком объяснить так и не смогли.

          Как сообщила газета ВЗГЛЯД, во вторник вечером в Киеве был застрелен журналист Аркадий Бабченко. «Подтвердил только что Антон Геращенко», – написала об этом в своем Facebook журналист Ирина Ромалийская.

          Представитель Нацполиции Оксана Блищик также сообщила про покушение на гражданина России, «ведущего одного из телеканалов», 1977 года рождения. «От полученного ранения потерпевший скончался в карете скорой. ЧП произошло на улице Никольско-Слободской в Днепровском районе столицы», – уточнила она в своем Facebook. По ее словам, в полицию позвонили врачи, которым женщина сообщила об обнаружении своего мужа в крови в своем доме.

          Напомним, Бабченко эмигрировал из России в феврале прошлого года, пожаловавшись на «неоднократно поступавшие угрозы в свой адрес» в связи с высказыванием о катастрофе Ту-154 над Черным морем: тогда он заявил, что летевшие в Сирию артисты ансамбля имени Александрова не достойны сожаления.

          С августа Бабченко поселился в Киеве, в октябре стал вести передачу «Prime: Бабченко» на крымско-татарском телеканале ATR. Бабченко известен своими одиозными русофобскими заявлениями. В последнее время в своих блогах он не раз просил читателей переводить ему деньги.


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