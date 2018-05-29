Главный военный прокурор Украины признал неспособность властей защитить граждан

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что украинские власти не могут защитить мирных жителей.

«Как бы грустно мне ни было это говорить, но пока государство не в состоянии защитить людей – как на улице, так и в их домах. Кто теперь защищает мирных обывателей? Мы все видим телевидение: общественные военизированные сообщества, как пассионарная молодежь, которая воевала за украинское государство, или другие сборища деклассированных типов под демократическими лозунгами, которых мы недавно видели под стенами ВР с перекрытым движением», – цитирует «112 Украина» Матиоса.

По его утверждению, на митингах таких «деклассированных» может быть немало оружия и взрывчатки, которую незаконно вывозили в небольшом количестве из зоны конфликта с республиками Донбасса.

По словам прокурора, на Украине насчитывается 400 тыс. людей с оружием, которые обязаны умереть за родину, однако у них, в отличие от гражданских, нет возможностей для защиты собственных прав. «Учитывая то, какая диспропорция, какая иногда противоречивая, неприемлемая ситуация складывается, должен констатировать: в стране гниет не фронт, в стране гниет тыл», – подчеркнул Матиос.

Он заявил, что военные должны иметь право на то, чтобы их не судили гражданские суды. Защитить сотрудников ВСУ Матиос планирует с помощью создания государственного бюро военной юстиции.

В последнее время на Украине все чаще возникают трудности в обеспечении безопасности для мирных людей. К примеру, на этой неделе жители украинского Днепра возмутились засильем рэкета.