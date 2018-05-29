Жители украинского Днепра возмутились засильем рэкета

В соцсетях жители украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) выразили возмущение участившимся фактам рэкета.

«Неделю назад мне передали нелепый привет из «девяностых», разбили голову, хотели ограбить, но взамен получили по морде. А вчера еще один привет, немного серьезнее. Мой близкий друг из Днепра позвонил и рассказал, что к нему в тату-студию пришли четыре человека, угрожали его ребенку, и требовали, чтобы он платил им ежемесячно 1000 долларов «за защиту». С разницей в полчаса, они объездили несколько студий, и кто-то даже согласился платить», – написал экс-боец ВСУ Валерий Ананьев в своем Facebook.

По его словам, на следующий день в студию «пришло какое-то чмо и начало махать пистолетом у витрины и звать владельца». Выяснилось, что рэкетирами были люди местного бандита по кличке «Мазепа». Он подчиняется другому товарищу, которому принадлежит полгорода, отметил Ананьев.

Он заявил, что тату-мастера в Днепре «опускают руки», бросают студии, покидают страну и будут начинать работать за рубежом. «Мне привели в пример несколько ситуаций, в которых понятно, что в полицию обращаться нет смысла», – подчеркнул бывший военный.

Ананьев пообещал «приложить максимальные усилия, чтобы эта ситуация стала публичной со всеми вытекающими последствиями».

Экс-боец также опубликовал фото одного из рэкетиров.

Пользователи соцсети возмутились происходящим в одном из самых крупных городов Украины.

«Это реформы Порошенко», – заметил Святослав Халабурдин.

«Я думал, такое осталось в 1990-х. Это очень обидно», – написал Володимир Надточій.

«Пострадавшим можно сказать лишь одно, что в глубоко аморальном обществе, где отсутствует правосудие уже несколько десятилетий, без силовых методов не обойтись», – уверен Anton Brutus.