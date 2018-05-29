Для создания автомобилей проекта «Кортеж» использовали 3D-принтер

При создании автомобилей Aurus проекта «Кортеж» применялись технологии 3D-принтинга, рассказал руководитель «Центра компьютерного инжиниринга» СПбПУ Алексей Боровков, входивший в команду разработчиков проекта «Кортеж», соруководитель рабочей группы «Технет».

«Например, есть детали, которые создавались с помощью гибридных технологий, то есть сначала печаталась из пластика мастер-модель спроектированной оптимальной конструкции, а потом уже, скажем, литьем под давлением делались детали, которые по характеристикам, в первую очередь, по весовым характеристикам, в три-четыре раза лучше, чем аналоги у BMW и Porsсhe», – сказал Боровков в интервью РИА «Новости».

Он отметил, что ведущие специалисты Porsсhe, приезжавшие в инжиниринговый центр СПбПУ знакомиться с разработками, сказали, что «они пока до этого не дошли».

В автомобилях серии Aurus, по словам Боровкова, для повышенной безопасности в экстремальных условиях используется российский металл и технологии его обработки. «Нам нужно было разработать металл, который не хуже того, что используется в мировом автопроме, и нужно было обеспечить специальное исполнение», – уточнил он.

Также в автомобилях применяются шины и кожа российского производства. «Причем были применены передовые технологии, связанные с тонким химическим анализом и проведением натурных экспериментов, разработкой математических моделей и их валидацией на основе полученных в рамках проекта многочисленных экспериментальных данных, а главное, детально рассматривалось поведение материала в конструкции машин», – рассказал Боровков. Это позволяет получить максимум в эксплуатационных условиях.

Боровков добавил, что технологии проекта Aurus могут быть использованы в других отраслях. К примеру, для «цифровых двойников». «Это проектирование на основе специализированной цифровой платформы и с помощью системы интеллектуальных помощников... Эти подходы и технологии можно применить не только в автопроме, но и в авиа- и судо-, двигателестроении и так далее», – пояснил он. По его словам, «цифровые двойники» становятся одним из наиболее важных направлений дорожной карты «Технет» Национальной технологической инициативы.

Кроме того, Боровков считает, что 3D-принтинг для строительства домов вскоре станет популярным направлением в мире. По его словам, в России уже давно печатаются отдельные детали. «Есть у нас, скажем, в двигателестроении в России компании, которые напечатали более 600 разных деталей. Сейчас эти детали проходят ресурсные испытания», – сказал он. Также есть стартапы, которые печатают материалы для строительства домов.

«Аддитивные технологии, или шире – аддитивное производство, конечно, целесообразно лишь в случае нового проектирования изделий с широким применением многочисленных технологий оптимизации, которые фактически породили новые типы проектирования – бионический дизайн, генеративный дизайн. Только в этом случае мы можем получить лучшие в своем классе конструкции, минимальные по весу, но удовлетворяющие всем необходимым требованиям по жесткости, прочности, вибрациям, долговечности и т. д.», – отметил он.

Ранее во вторник Боровков сообщал, что множество российских и иностранных бизнесменов заинтересованы в автомобилях проекта «Кортеж». Предполагается, что автомобиль поступит в серийное производство в начале 2019 года.

Напомним, 7 мая Владимир Путин на церемонии инаугурации выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле.

В Минпромторге объясняли происхождение бренда Aurus для автомобилей линейки «Кортеж». Наименование происходит от двух слов: Aurum, что с латыни переводится как «золото», и Russia. Модели нового бренда будут носить имена кремлевских башен: «Сенат» для седана и лимузина, «Арсенал» – для минивэна, «Комендант» – для внедорожника.