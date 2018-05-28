Столтенберг счел опасным «оглядываться на Россию»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пленарном заседании весенней сессии парламентской ассамблеи альянса, проходящей в польской столице, заявил, что стремящиеся стать членами НАТО государства не должны оглядываться на Россию.

Столтенберг сказал, что разговоры о том, что «нельзя выступать за расширение НАТО, потому что России это не нравится – очень опасный подход».

«Это вопрос базовых прав стран и народов – принятие решений о пути своего развития. Соседи (Российской Федерации) имеют право делать, что хотят, не оглядываясь на Россию», – передает ТАСС слова Столтенберга.



Напомним, ранее в понедельник представитель НАТО сообщил, что главными темами предстоящего в четверг, 31 мая, Совета Россия – НАТО (СРН) станут ситуация на Украине, военная деятельность в Европе и снижение военных рисков.