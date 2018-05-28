Крым получит новые корабли для охраны границ

Крым в этом году получит новые корабли для охраны морских границ, сообщил начальник регионального управления ФСБ Виктор Палагин.

«В этом году мы получаем значительное количество кораблей, и морской участок будет надежно прикрыт», – передает РИА «Новости» слова Палагина.

Он отметил также, что риск проникновения украинских диверсантов в Крым теоретически сохраняется, но граница обустроена на высоком уровне.



«Они (риски) теоретически есть, так как море Азовское и Черное – они мелкие. Глубина максимум 1,5-2 метра у берега, и проходы эти возможны. В целом граница обустроена настолько серьезно, что мышь не пролетит, если не будет где-то подкупа, коррупции, либо завербованных людей», – сказал Палагин.



Он подчеркнул также, что Крыму были выделены целевые средства на обустройство сухопутного участка границы.

Напомним, ранее командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников заявил, что соединения ПВО, дислоцированные в Крыму, будут доукомплектованы штатными подразделениями зенитных ракетных комплексов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».