Ким Чен Ын усомнился в обещанных Вашингтоном гарантиях безопасности

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил сомнения относительно того, можно ли полностью доверять обещаниям США предоставить Пхеньяну гарантии безопасности в случае полной денуклеаризации, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

По словам Мун Чжэ Ина, лидер КНДР выразил обеспокоенность сохраняющейся напряженностью в отношениях с Вашингтоном. В то же время Ким Чен Ын подтвердил приверженность денуклеаризации Корейского полуострова, передает ТАСС.

Для решения вопроса о гарантиях безопасности со стороны США Мун Чжэ Ин предложил Ким Чен Ыну наладить прямые двусторонние контакты между с Вашингтоном, пообещав оказать Пхеньяну активную поддержку.

Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин подсказал, как Соединенные Штаты могли бы добиться полной денуклеаризации КНДР.

Ранее в Пхеньяне предупредили, что КНДР будут неинтересны односторонние требования США о денуклеаризации.