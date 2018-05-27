ВВС Израиля нанесли авиаудар по целям ХАМАС в секторе Газа

Израильские самолеты в субботу вечером нанесли авиудар по палестинским вооруженным формированиям движения ХАМАС в Рафах и в секторе Газа, заявила палестинская бригада «Кассам».

По данным палестинской стороны, самолеты Израиля нанесли удары по позиции Эйн-Джалут, на западе Хан-Юнис на юге сектора Газа,а также атаковали позицию «Аль-Хашашин» на западе Рафах, передает РИА «Новости».

Израильская армия подтвердила нанесение удара по целям ХАМАС в секторе Газа, уточнив, что удар был нанесен в ответ на попытку палестинцев пересечь границу.

В среду самолеты ВВС Израиля атаковали «подземную террористическую инфраструктуру ХАМАС в северной части сектора Газа». Еще один авиаудар по сектору Газа был нанесен на прошлой неделе.

Напомним, после решения президента США Дональда Трамп о признании Иерусалима столицей Израиля, 14 мая в Иерусалиме открылось американское посольство. На фоне этого события в секторе Газа произошли массовые столкновения палестинцев с израильскими военными. В результате 59 человек погибли, тысячи пострадали.

Комментируя ситуацию с протестами на границе с сектором Газа, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал палестинцев «забросить фантазии об уничтожении Израиля».