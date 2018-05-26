Чехия отказалась переходить на евро из-за огромных долгов Греции и Италии

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отказался считать приоритетной задачей республики переход на расчеты в евро из-за долгов Греции и Италии, финансировать погашение которых придется государствам еврозоны.

Выступая в городе Брно в ходе общественно-политической дискуссии на тему «Каким мы хотим видеть Евросоюз», Бабиш выразил уверенность, что введение евро нанесло бы значительный ущерб чешской экономике, передает ТАСС.

Он привел в пример Словакию, которая отказалась от национальной валюты в 2009 году, а сейчас оказалась вынуждена финансировать погашение греческих и итальянских долгов.

«Я доволен, что мы сохранили крону (чешская национальная валюта), – сказал Бабиш. – С нашей валютой все в порядке. Вступление Чехии в еврозону и переход республики в расчеты на евро не является приоритетом».

Ранее президент Чехии Милош Земан заявлял, что его страна может принять евро лишь после выхода из еврозоны Греции.