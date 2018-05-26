На киевском стадионе перед финалом Лиги чемпионов начались проблемы с электричеством

За два-три часа до начала финального матча Лиги чемпионов УЕФА в Киеве в подтрибунных помещениях стадиона «Олимпийский» пропадал свет.

Несколько раз свет пропадал в медиа-кафе и зоне работы СМИ на «Олимпийском». Также есть перебои в работе интернета, сообщает УНИАН.

Отмечается, что каждый раз, когда свет включается, испанские и английские журналисты начинают аплодировать.

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, между испанским «Реалом» и английским «Ливерпулем» начнется в субботу в 21.45 мск.

Не обошлось без происшествий. Ранее в субботу двое болельщиков подрались на площади в Киеве. В четверг около 20 украинских хулиганов напали на фанатов «Ливерпуля» в одном из киевских ресторанов. В целом полиция Киева зафиксировала 26 событий с участием болельщиков из разных стран.