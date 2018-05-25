Путин четко высказался на тему возможности третьего срока подряд

На встрече с руководителями и главными редакторами международных информагентств президент России Владимир Путин заявил, что твердо придерживается норм Конституции, которая запрещает главе государства занимать пост более двух сроков подряд.

«Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции Российской Федерации. В Конституции ясно прописано: не более двух сроков подряд. И сейчас у меня второй срок. И, как вы помните, я был дважды до этого президентом, а потом покинул пост президента, потому что Конституция не позволяла избираться в третий раз, вот и все. И я намерен придерживаться этого правила в будущем», – цитирует Путина РИА «Новости».

Напомним, 18 мая парламент Чечни внес на рассмотрение Государственной думы поправки к Конституции «О сроках замещения должности президента Российской Федерации».

До этого глава республики Рамзан Кадыров заявлял, что у Владимира Путина нет альтернатив, поэтому следует подумать о проведении референдума о продлении полномочий главы государства больше чем на два срока.