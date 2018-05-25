Путин пообещал продолжить качественное обновление региональных властей

Президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума рассказал, что считает необходимым продолжать линию на качественное обновление региональных команд.

«Именно на этом уровне сейчас во многом формулируется новая управленческая культура, современные подходы к решению экономических, социальных задач», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам Путина, на региональном уровне «складываются открытые форматы взаимодействия государства и общества, участия граждан в самоуправлении».

Политолог Андрей Колядин, комментируя переход в правительство на посты министров некоторых глав регионов, назвал назначенцев-губернаторов «находкой» для нового кабмина.

В апреле газета ВЗГЛЯД сообщала о выпускниках первого потока Программы развития кадрового резерва – того самого резерва, из которого осенью президент Путин отобрал целую когорту новых губернаторов. Отмечалось, что внутри государственного аппарата реально заработал новый социальный лифт.