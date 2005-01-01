Путин: Россия будет расширять пространство свободы

Россия будет расширять пространство свободы – это является принципиально важным условием формирования сильного гражданского общества, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Мы будем расширять пространство свободы. Мы часто об этом говорим, не первый раз, когда и я, и мои коллеги об этом говорим, но это принципиально важная вещь. Поэтому cчитаю принципиально необходимым сказать об этом снова», – передает слова Путина РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул, что расширение пространства свободы «принципиально важно для страны и сильного гражданского общества, для развития экономики и социальной сферы».

Он добавил, что курс на снятие барьеров и либерализацию законодательства отвечает прежде всего интересам и запросам российской экономики.

Ранее в своем выступлении Путин призвал мир строить экономику доверия.