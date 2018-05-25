Пензенский выпускник пытался запустить в небо мертвого голубя

В региональном паблике «Типичная Пенза» появилось видео, где выпускник пытается подбросить вверх мертвого голубя на посвященной последнему звонку торжественной линейке.

«Для голубя прозвучал последний звонок», – написала участница группы «Типичная Пенза» в соцсети «ВКонтакте», разместив ролик с мертвым голубем, которого школьник пытается выпустить в небо.

Юноша нервничал, смотрел на птицу, но все-таки решил запустить ее в небо вместе с остальными ребятами. Итог получился печальным: птица падает на асфальт, так и не расправив крылья.

В комментариях пользователи уточнили, что инцидент произошел во время торжественной линейки в школе №65.