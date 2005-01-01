Американцы сравнили российский Су-57 с китайским J-20

Москва и Пекин разрабатывают истребители пятого поколения, «чтобы бросить вызов господству США», но используют при этом разные подходы, пишет американское аналитическое издание The National Interest, сравнив российский Су-57 и китайский J-20.

В статье NI говорится, что Су-57 даже с двигателем АЛ-41Ф1 превосходит китайского конкурента по маневренности и сверхзвуковым характеристикам, а при установке нового двигателя, известного как «тип 30», эффективность истребителя еще возрастет.

Проблемой китайского самолета авторы публикации считают отсутствие подходящего реактивного двигателя. Сейчас в эту машину, по всей видимости, установлен двигатель российского производства, отмечает NI. В Китае занимаются разработкой нового двигателя, однако, сомневаются авторы статьи, вряд ли он повысит маневренность J-20 до уровня Су-57.

Преимуществом китайского истребителя является большая скрытность. При создании J-20 использовались технологии, схожие с теми, что применялись при разработке американских F-22 и F-35, говорится в статье.

У российского Су-57 и китайского J-20, пишет издание, изначально были разные приоритеты. Так, китайский истребитель планировалось использовать как дальний ударный самолет для создания угрозы американским военным базам, военным объектам в Тихом океане, самолетам-заправщикам и десантным воздушным судам. Его не планируется применять в воздушном бое с американскими F-22 или F-35, за исключением случаев самообороны, пишет автор.

Российский Су-57, напротив, направлена на достижение превосходства в воздухе, предназначена «для охоты на американские истребители, такие как F-22 и F-35», уверен автор публикации.

Ранее СМИ сообщали, что в то время как Россия и Китай работают над поставкой в войска истребителей пятого поколения, ВВС США лишь в 2030-х годах надеются разработать новую платформу для прорыва противовоздушной обороны противника, а пока вынуждены заниматься модернизацией истребителей почтенного возраста F-15C Eagle.