В результате взрыва в канадском ресторане пострадали 15 человек

Не менее 15 человек пострадали в результате взрыва в ресторане в городе Миссиссога (Онтарио, Канада), сообщила медицинская служба района Пил.

«Медицинская служба Пила вывезла 15 пациентов из ресторана «Бомбей бел» в Миссиссоге. Три пациента доставлены в центры неотложной помощи с критическими травмами, полученными в результате взрыва», – передает ТАСС сообщение службы.

Причина взрыва пока неизвестна.

Напомним, в августе 2016 года сообщалось, что полиция Канады задержала террориста, который планировал взорвать себя в одном из крупных городов страны.