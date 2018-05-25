Совет нацбезопасности США обсудил «десятки новых санкций»против КНДР

США могут ввести против КНДР «десятки новых санкций», сообщил источник в Белом доме.

Это вопрос обсуждался в четверг на заседании Совета национальной безопасности. Санкции могут ввести в начале следующей недели, передает РИА «Новости» со ссылкой Wall Street Journal.

Кроме того, рассматривался вопрос о военном вмешательстве.