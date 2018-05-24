Google заморозил выдачу IP-адресов Telegram

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Google приостановил выдачу IP-адресов мессенджеру Telegram.

«Диалог у нас продолжается. Компания Microsoft перестала предоставлять компании Telegram возможность использовать конфигурационный файл сервиса Microsoft Download, компания Google сообщила нам, что в настоящее время предоставление IP-адресов компании Telegram приостановлено», – цитирует «Интерфакс» Жарова.

По его словам Роскомнадзор намерен внедрять новые технические решения для более эффективной блокировки Telegram на территории России.

«Что будет дальше? Я не склонен говорить о конкретных технических решениях, но они у нас есть, и мы в дальнейшем их будем внедрять», – сказал он в кулуарах ПМЭФ-2018.

Жаров отметил, что ведомство не намерено дальше блокировать никакие подсети. «Работаем точечно, по конкретным IP-адресам. Поэтому говорить о том, что мы нанесем вред каким-то добропорядочным ресурсам, сейчас не надо», – добавил он.

Напомним, в начале мая Роскомнадзор разблокировал шесть подсетей Google, оставив под блокировкой используемые мессенджером Telegram IP-адреса.

Ранее сообщалось о массовом отключении сторонних ресурсов при блокировке Telegram, недоступными оказались Twitter и даже сайт ведомства. Также ведомство заблокировало несколько миллионов IP-адресов, якобы связанных с Telegram.