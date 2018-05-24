Косачев увидел в гонениях Киева на СМИ подготовку к военной провокации

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24 мая, четверг  |  Последнее обновление — 16:23  |  vz.ru
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Появился шанс привлечь Навального за государственную измену

Блогер Алексей Навальный публично призывал к усилению санкций против России, и теоретически в будущем за подобное может грозить тюремный срокФото: Evgeny Feldman/AP/ТАСС
Бизнес-сообщество отреагировало на обсуждаемые в Госдуме идеи наказывать предпринимателей за исполнение западных санкций. С точки зрения бизнеса у законопроекта слишком много подводных камней, скорее вредящих интересам России. Однако еще одна идея – уголовное наказание за призывы к антироссийским санкциям – никаких возражений не вызвала. И некоторых публичных лиц это может прямо коснуться. Подробности...
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Перед встречей с Путиным Макрона предупредили о крупной ошибке

Впервые Эммануэль Макрон и Владимир Путин встретились год назад в Версале Фото: Panoramic/ZUMA/ТАСС
Накануне визита президента Франции в Россию Марин Ле Пен, уступившая Эммануэлю Макрону в борьбе за пост главы республики, призвала его подумать о сближении с нашей страной. Причем для обоснования необходимости едва ли не союзнических отношений Ле Пен приводила не примеры из истории, а апеллировала к нежелательному для Франции будущему. Подробности...
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В чем сложность и уникальность залпового пуска ракет «Булава»

Подлодка «Юрий Долгорукий» успешно запустила сразу четыре МБР «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на КамчаткеФото: кадр из видео
ВМФ России успешно провел залповый пуск четырех ракет «Булава» с РПКСН «Юрий Долгорукий». Эта операция напоминает уникальные испытания, проводившиеся еще во времена позднего СССР и не превзойденные до сих пор ни в России, ни за ее пределами. В чем сложность залпового пуска и какова цель таких испытаний? Подробности...
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Вслед за русскими и евреями фашизм на Украине взялся за цыган

Когда толпа фашистов гнала женщин и детей, шеф полиции Киева назвал это «уборкой мусора»Фото: кадр из видео
Молодые строители украинской нации нашли себе новую мишень из числа «некоренных народов». Если сразу после Евромайдана жертвой их гонений стали русские, позднее – евреи, то теперь на Украине начались цыганские погромы. Третий за месяц табор подвергся нападению в Тернополе. До этого были Киев и Львов. Но, в отличие от русских, у цыган есть мощные заступники – фонд Сороса и посольство США. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Мир наблюдает крушение западной схемы формирования элиты

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мир – не Россия, а именно весь мир – столкнулся с огромной проблемой: полномасштабным кризисом всех привычных элитарных систем. Перестало или у нас на глазах перестает работать все то, на чем стояла политическая сфера планеты. Подробности...
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400 лет назад началась война, подтолкнувшая Россию на путь европеизации

Антон Любич, экономист
23 мая 1618 года свершилось событие, по которому проводят водораздел между Средневековьем и Новым временем. Началась Тридцатилетняя война, в которой поучаствовали все европейские государства, не исключая и Россию. Подробности...
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Для чего Антон Красовский ввязался в предвыборный марафон

Андрей Бабицкий, журналист
У меня есть парадоксальное предположение, почему вообще люди, обреченные на сокрушительное поражение на любых выборах, все же выходят на тропу войны, игнорируя то, как безотрадно выглядит их положение после подведения итогов. Подробности...
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          Косачев увидел в гонениях Киева на СМИ подготовку к военной провокации

          24 мая 2018, 14:29

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Усиление гонений Киева на журналистов на фоне обострения в Донбассе может означать подготовку к широкомасштабной военной провокации украинских силовиков, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

          «Однако усиление гонений на альтернативные провластным СМИ вкупе с резким обострением обстановки на линии противостояния на Донбассе может означать ни что иное, как подготовку к широкомасштабной военной провокации», – написал он в своем Facebook.

          Он отметил, что власти Украины продолжают «зачищать» информационное пространство от инакомыслия. При этом сам президент Украины Петр Порошенко, добавил Косачев, настоятельно подчеркивает, что американские «Джавелины» «не будут использоваться для эскалации конфликта на Донбассе», что указывает на «прямо противоположное убеждение: что-то готовится».

          «Все мы помним, что свою провокацию в 2008 году грузинский лидер Саакашвили приурочил к Олимпиаде в Пекине, а эскалацию событий в Киеве, приведших к госперевороту, «подвели» аккурат к Олимпиаде в Сочи. В каждом случае – расчет на то, что Россия не рискнет вмешиваться из-за неминуемых имиджевых потерь в роли «агрессора», – пишет Косачев.

          Он отметил, что именно поэтому «нынешние украинские «зачистки» в информационной сфере» вызывают тревогу.

          «Это может означать новые попытки Киева взорвать Минский процесс и решить внутренний конфликт силой. Причем его устроит любой сценарий: и разгром сопротивления ЛНР и ДНР, и силовой ответ России», – заявил Косачев.

          В то же время, считает он, возвращение Донбасса в реальности не входит в планы Киева, так как это «станет большой проблемой».

          «А хоть какое-то свидетельство «российской агрессии» было бы спасительным для киевского режима, особенно в преддверии президентских выборов на Украине», – заключил Косачев.

          Между тем, Международная федерация журналистов (IFJ) осудила и сочла «цензурным решением» блокировку Киевом МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина, передает РИА «Новости».

          Президент IFJ Филипп Лерут заявил, что «свобода прессы является ключевым элементом хорошо функционирующей демократии».

          «Если между украинскими властями и международным информационным агентством «Россия Сегодня» возник экономический или производственный спор, он должен быть урегулирован беспристрастным судом», – сказал Лерут.

          В четверг стало известно, что МИА «Россия сегодня» и агентство РИА «Новости Украина» попали в обновленный санкционный список Киева.

          Напомним, 15 мая силовики СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве, устроив там обыск. Был задержан журналист РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, которому СБУ предъявила обвинение в госизмене.

          Затем суд в Херсоне на два месяца арестовал Вышинского.


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