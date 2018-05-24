Косачев увидел в гонениях Киева на СМИ подготовку к военной провокации

Усиление гонений Киева на журналистов на фоне обострения в Донбассе может означать подготовку к широкомасштабной военной провокации украинских силовиков, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Однако усиление гонений на альтернативные провластным СМИ вкупе с резким обострением обстановки на линии противостояния на Донбассе может означать ни что иное, как подготовку к широкомасштабной военной провокации», – написал он в своем Facebook.

Он отметил, что власти Украины продолжают «зачищать» информационное пространство от инакомыслия. При этом сам президент Украины Петр Порошенко, добавил Косачев, настоятельно подчеркивает, что американские «Джавелины» «не будут использоваться для эскалации конфликта на Донбассе», что указывает на «прямо противоположное убеждение: что-то готовится».

«Все мы помним, что свою провокацию в 2008 году грузинский лидер Саакашвили приурочил к Олимпиаде в Пекине, а эскалацию событий в Киеве, приведших к госперевороту, «подвели» аккурат к Олимпиаде в Сочи. В каждом случае – расчет на то, что Россия не рискнет вмешиваться из-за неминуемых имиджевых потерь в роли «агрессора», – пишет Косачев.

Он отметил, что именно поэтому «нынешние украинские «зачистки» в информационной сфере» вызывают тревогу.

«Это может означать новые попытки Киева взорвать Минский процесс и решить внутренний конфликт силой. Причем его устроит любой сценарий: и разгром сопротивления ЛНР и ДНР, и силовой ответ России», – заявил Косачев.

В то же время, считает он, возвращение Донбасса в реальности не входит в планы Киева, так как это «станет большой проблемой».

«А хоть какое-то свидетельство «российской агрессии» было бы спасительным для киевского режима, особенно в преддверии президентских выборов на Украине», – заключил Косачев.

Между тем, Международная федерация журналистов (IFJ) осудила и сочла «цензурным решением» блокировку Киевом МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина, передает РИА «Новости».

Президент IFJ Филипп Лерут заявил, что «свобода прессы является ключевым элементом хорошо функционирующей демократии».

«Если между украинскими властями и международным информационным агентством «Россия Сегодня» возник экономический или производственный спор, он должен быть урегулирован беспристрастным судом», – сказал Лерут.

В четверг стало известно, что МИА «Россия сегодня» и агентство РИА «Новости Украина» попали в обновленный санкционный список Киева.

Напомним, 15 мая силовики СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве, устроив там обыск. Был задержан журналист РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, которому СБУ предъявила обвинение в госизмене.

Затем суд в Херсоне на два месяца арестовал Вышинского.