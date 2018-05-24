Силуанов одобрил отставку топ-менеджмента «Русала»

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов одобрил решение ряда менеджеров «Русала» уйти из компании, об этом он сказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Это же хорошо. Значит, скоро санкции снимут», – приводит его слова ТАСС.

По словам Силуанова, попавшая под санкции США компания «Русал» получит поддержку в виде рыночных кредитов, не из средств бюджета.

Ранее в четверг стало известно, что руководство «Русала» подало в отставку. В середине мая совет директоров En+ Group принял отставку совладельца компании Олега Дерипаски.

6 апреля США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. После этого акции «Русала» (входит в En+ Group) обвалились на 46,9%.