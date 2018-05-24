Кремль анонсировал контакты с КНДР по дипломатической линии

Россия и КНДР планируют контакты по дипломатической линии для обсуждения ситуации на Корейском полуострове, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Будем надеется (на позитивное развитие ситуации). Вы знаете, что (у России) планируются свои контакты, контакты между российскими представителями и представителями КНДР, на дипломатическом фронте они ожидаются. Будем надеется на лучшее, на то, что удастся поддержать этот импульс (в урегулировании)», – передает ТАСС со ссылкой на НТВ слова Пескова.

Напомним, в апреле МИД заявил, что Россия готова способствовать налаживанию практического взаимодействия между Северной и Южной Кореями.