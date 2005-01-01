Под Калининградом начались учения с комплексами «Искандер-М»

На одном из полигонов Калининградской области проходит учение с оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М», сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

«В рамках планового учения подразделения ракетного соединения по тревоге совершили многокилометровый марш в назначенный район, где были оперативно развернуты пусковые установки. На позициях боевые расчеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» отработали нормативы по маскировке боевых машин, РХБ защите и противодиверсионные мероприятия», – цитирует сообщение «Интерфакс».

Отмечается, что в ходе маневров боевые расчеты соединения проверяют работоспособность систем ракет и маршевых двигателей, установки на них боевых частей, а также перегружают ракетные комплексы с использованием транспортно-заряжающих машин.

Напомним, в начале мая сообщалось, что армейский корпус Балтийского флота в Калининградской области получил на вооружение оперативно-тактические комплексы «Искандер-М».

В конце января завершилось строительство парковых зон для комплексов «Искандер-М» в Северной Осетии и Калининградской области. После этого глава минобороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что Россия разместила в Калининградской области ракетный комплекс «Искандер». Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил эту информацию.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к «транспарентности» в вопросе размещения ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что для НАТО и стран Балтии означает развертывание «Искандеров».