Ученые: От ожирения через 30 лет будет страдать почти четверть населения Земли

Исследования показали, что при сохранении нынешних тенденций к 2045 году количество человек, страдающих от ожирения, увеличится почти на четверть: с 14% до 22%.

На Европейском конгрессе по проблемам ожирения в Вене, который проходит с 23 по 26 мая, озвучили новые данные на основе наблюдений за людьми в разных городах мира. Исследование представили доктор Алан Мозес из отдела НИОКР датской фармацевтической компании «Ново Нордиск» (Себорг) и Нильс Лунд из отдела по вопросам здорового образа жизни той же компании (Багсвэрд), а также их коллеги из диабетического центра имени Нильса Стенсена (Гентофте) и Университетского колледжа Лондона (Великобритания), сообщает EurekAlert.

Исследователи предположили, что к 2045 распространенность диабета возрастет с 9,1% до 11,7%, еще сильнее увеличив нагрузку на ведомства здравоохранения, и без того выделяющие огромные средства на лечение этого заболевания. Авторы отмечают, что приведенные выше цифры – это «глобальный» сценарий, в то время как в отдельных странах будут наблюдаться собственные тенденции и показатели. Например, если сохранится нынешнее положение дел в США, то от 39% жителей, страдающих от ожирения в 2017 году, страна перейдет к значению в 55% в 2045.

Доктор Мозес заявил, что лучший способ замедлить рост или стабилизировать уровень заболеваемости диабетом – это разработка эффективных комплексных программ по борьбе с ожирением.

«В каждой стране есть собственные уникальные генетические, социальные и экологические факторы, поэтому универсальные решения не сработают. Отдельные страны должны вырабатывать собственные, оптимальные для них стратегии», – добавил ученый.

В заключение Мозес рассказал, что несмотря на то, какой серьезный вызов стоит перед странами, столкнувшимися с угрозой ожирения и диабета, ситуацию можно переломить. Однако для этого, по мнению исследователя, могут потребоваться агрессивные меры по сокращению ожирения, в которых ключевую роль будут играть действия, предпринимаемые на уровне отдельных городов. Где-то действия будут одинаковыми, а где-то придется подбирать уникальные решения, считает Мозес.

О проблеме ожирения сообщалось и ранее. Так, в США даже в правоохранительных органах началась «эпидемия лишнего веса».