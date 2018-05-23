Украинские морпехи взбунтовались против решения Порошенко изменить цвет беретов

Бойцы первого Феодосийского отдельного батальона морской пехоты выступили против решения президента Украины Петра Порошенко о смене цвета берета.

«Морские пехотинцы не изменяют традициям! Сегодня в рамках торжеств в день морской пехоты в Николаеве происходила смена цвета берета и символики морской пехоты Украины. Морские пехотинцы 1-ФОБМП отказались изменять присяге и вошли в парадный строй во время торжеств в своих украинских черных беретах», – цитирует Inforesist экс-военнослужащего.

По его словам, сохранение символики является «символом сохранения боеспособности и традиций» – не только в рядах морской пехоты, но и «во всех ВСУ».

Группа военнослужащих вышла на плац и в знак протеста против новых головных уборов выстроилась перед президентом и руководством армии в черных беретах. Один из действующих военнослужащих пояснил подробности протеста.

«Есть несколько причин такому поступку. Одна из них – плохое отношение к военнослужащим. Мы против фасадной реформы в армии. Командование не дорожит личным составом. Им все равно, уйдет человек или нет. Какой у него боевой опыт. У них обычная отмазка – всегда найдут нового человека. Это советский подход к управлению коллективами, он не подходит в военное время», – рассказал он.

Собеседник отметил, что проблему пытались поднимать и раньше, но она игнорировалась.

«Этот вопрос, если и поднимался, то он поднимался не высшими чинами, а старшинами и матросами, некоторыми офицерами. В течении нескольких месяцев ветераны морской пехоты писали письма в воинские части – пытались повлиять на этот вопрос. Как я понимаю, нашему командованию была команда свыше вообще замалчивать эту ситуацию и не обсуждать этот вопрос», – отметил военнослужащий.

По его словам, ветераны приняли решение саботировать действия руководства «красиво и культурно». «Мы хотели показать, что мы не какой-то сброд, у нас есть свое мнение и мы не противоречим никаким приказам нашего командования. Уже начались угрозы «если вы сделаете, вас всех уволят», – заявил морпех.

Он подчеркнул, что всех пехотинцев батальона всех вызвали в часть, куда приедет командование армии. «Сейчас будет разбор полетов в воинской части. Приедет командующий, министр. Не знаю чем закончится. Это не одноразовая акция. Она не касается беретов, это комплексная проблема», – сказал собеседник.

Военный добавил, что протест поддержало около 100 человек личного состава батальона. «Старшинский, матросский состав и некоторые офицеры нашего батальона поддержали эту акцию. Командиры пытались помешать этому. В этой акции приняло участие около 100 человек», – рассказал он.

Источники сообщили, что часть участников протеста во вторник самовольно покинула расположение части. Некоторые из них уже не значатся в рядах морской пехоты.

В среду Порошенко объявил о создании новой морской пехоты. По его словам, украинские морпехи изменяет цвет своих беретов на цвет морской волны.

Морская пехота Украины была создана в 1992 году, однако после проведения референдума о статусе Крыма часть личного состава морской пехоты приняла решение нести службу в Вооруженных силах России.