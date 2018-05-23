В США заявили о российском плане «кибернападения на Украину»

Американская фирма Cisco Systems Inc утверждает, что российские хакеры могли заразить не менее 500 тыс. маршрутизаторов и устройств хранения данных в десятках стран сложным вредоносным программным обеспечением, чтобы подготовиться к массовой кибератаке на Украину, сообщают СМИ.

По данным Cisco, российское правительство стоит за вредоносной программой VPNFilter, так как хакерское ПО использует код вируса, замеченного в предыдущих кибератаках, которые были приписаны Москве, сообщает Reuters.

По данным Cisco, вредоносное ПО может использоваться для шпионажа или разрушительных атак на Украину.

Cisco передала информацию о VPNFilter членам сообщества Cyber Threat Alliance, в которую входят в том числе Sophos Group и Symantec Corp.

Зараженные VPNFilter устройства выявлены по меньшей мере 54 странах, однако, как утверждается, именно на Украину нацелены хакеры. Предполагается, что масштабная кибератака может быть осуществлена на День конституции Украины, который празднуется 28 июня.

VPNFilter назван в честь каталога, созданного вредоносным ПО, чтобы скрыть свои файлы на зараженном устройстве.

В феврале газета ВЗГЛЯД подробно писала об обвинениях в адрес России со стороны западных стран – якобы Москва была виновна в распространении страшного вируса NotPetya, нанесшего гигантские убытки в июне прошлого года.