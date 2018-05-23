Аксенов увидел в действиях московской полиции провокацию против Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов расценивает задержание в Москве экс-главы администрации Ялты Андрея Ростенко как провокацию против властей республики.

«Чувствуется чей-то заказ. На мой взгляд, это провокация против органов власти республики Крым», – написал Аксенов в среду в Facebook.

Глава республики напомнил, что лично отстранил Ростенко от работы «за неэффективное управление администрацией города Ялты».

«Следственными органами по моему обращению ведется проверка деятельности ялтинской администрации, которую возглавлял Андрей Олегович», – написал Аксенов, добавив, что по его инициативе «отстранено большое количество чиновников из органов власти разных уровней».

Аксенов отметил, что в материалах уголовного дела, в рамках которого задержан Ростенко, фигурирует земельный участок в Ялте.

«Оценивая конкретно этот эпизод, могу сказать, что дело возбудили за якобы нанесенный ущерб республике Крым в части того, что муниципальным образованием город Ялта был оформлен за собой участок в 26 соток, свободный от строений, который должен был в свое время передаться ФКУЗ «Санаторий «Алупка» МВД России», – написал Аксенов.

По его словам, соответствующее было принято в 2015 году, когда в республике «отсутствовали базы, кадастровые схемы, регистрационные дела, то есть данные Фонда имущества никто не знал».

«После этого в течение 2,5 лет участок находился в муниципальной собственности, никогда из муниципальной собственности не выбывал, попыток продажи не было. На сегодняшний день участок находится в республиканской собственности. Ни я, ни кто-либо из представителей власти республики не обращался в правоохранительные органы о причиненном республике ущербе», – отметил глава Крыма.

По его словам, возбуждение уголовного дела на основании таких обстоятельств и при отсутствии ущерба для государства непрофессионально.

«Сейчас разберемся в данном конкретном эпизоде, после этого буду требовать возбуждения уголовных дел за незаконное задержание, поскольку при таких обстоятельствах совершенно непонятно, для чего было устраивать показательное мероприятие с участием Ростенко в аэропорту», – резюмировал Аксенов.

Как передает ТАСС, Басманный суд Москвы арестовал экс-мэра Ялты Андрея Ростенко по делу о превышении должностных полномочий.

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Ростенко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 21 июля», – заявила пресс-секретарь суда Юнона Царева, добавив, что Ростенко обвиняется по статье УК «превышение должностных полномочий».

Напомним, в июле 2017 года Аксенов заявил о намерении отправить в отставку трех министров республики, а также сообщил об увольнении по собственному желанию мэра Ялты Андрея Ростенко.