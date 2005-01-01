Кремль разъяснил обсуждение газового вопроса Путиным и президентом Болгарии

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23 мая, среда  |  Последнее обновление — 13:00  |  vz.ru
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Россия готова забрать у США полмиллиарда долларов

Россия придумала симметричный ответ на американские пошлиныФото: Fred Greaves/Reuters
Российско-американский торговый конфликт переходит в новую стадию. В ответ на повышение пошлин со стороны Вашингтона Москва объявила о планах по введению ответных пошлин на американский импорт – причем ровно на ту же самую сумму, примерно полмиллиарда долларов. Каких американских товаров это коснется и какими будут последствия? Подробности...
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Британия будет вынуждена пустить к себе Абрамовича

Роман Абрамович на улицах ЛондонаФото: Suzanne Plunkett/Reuters
Лондон покусился на самое святое, что у него есть – на Романа Абрамовича, который уже долгое время живет в английской столице. Как выяснилось, российский миллиардер никак не может получить британскую визу. Готова ли Великобритания действительно отказать Абрамовичу в допуске на свою территорию – и какие последствия наступят в таком случае? Подробности...
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В России зазвучали последние отголоски «парада суверенитетов» 90-х

Российское государство по-прежнему гарантирует сохранение культуры двухсот народов РоссииФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Татарин, живущий в Башкирии, не обязан изучать башкирский, дагестанец, живущий в Калмыкии, не обязан учить калмыцкий. Об этом напоминают общественные деятели на фоне дискуссии, разгоревшейся вокруг законопроекта, который вводит принцип добровольности изучения национального языка. Если родители хотят, чтобы их ребенок изучал родной язык, они просто будут подавать заявление по этому поводу. Подробности...
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Названы самые громкие зарубежные убийства британской разведки

На фото – «королева британской разведки», женщина-легенда, «Джеймс Бонд в юбке» баронесса Дафна Парк. Именно она стояла за целым рядом убийств, совершенных MI6Фото: oxfordtoday.ox.ac.uk
«Дело Скрипаля» с подачи Лондона возродило страхи Запада перед убийствами, «совершенными русской разведкой». Тем полезней будет напомнить, что на самом деле целой серией политических убийств за последние десятилетия знамениты именно британские, а не российские (или советские) спецслужбы. И тому есть многочисленные примеры.  Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Выяснилось, что «русское дело» было одной большой подставой с самого начала

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Республиканцы уже полгода требуют «расследовать деятельность следователей», но Трамп не предпринимал никаких действий, которые могли бы грозить инициаторам «русского дела» уголовным преследованием. Что же изменилось? Подробности...
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Не пора ли признать, что ситуация в Донбассе зашла в тупик?

Святослав Голиков, ополченец Новороссии
На самом деле, друзья, все идет по плану. Только не по нашему плану. На наш план – продолжать тянуть «минскую» резину и держать в «ростовских горах» ударную туристическую группировку «на случай если» – наши оппоненты плевать хотели. Подробности...
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Хочешь – изучай национальный язык, не хочешь – не изучай

Дмитрий Самойлов, театровед
Если ты бурят, который, так вышло, живет в Марий Эл, зачем тебе изучать марийский язык? Для коммуникации тебе будет достаточно русского. А марийский учат те, кто хотят сохранить свои национальные традиции. Хотят, а не обязаны. Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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          Кремль разъяснил обсуждение газового вопроса Путиным и президентом Болгарии

             23 мая 2018, 12:47
          Фото: kremlin.ru
          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Задачи договориться с Болгарией по газовым вопросам на переговорах президента Владимира Путина с болгарским лидером Руменом Радевым не стояло, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

          «Вчера не стояла задача договориться по газу. Никто и не пытался. Вчера президенты рассказали, о чем они говорили», передает РИА «Новости» слова Пескова.

          Он подчеркнул заинтересованность Болгарии в сопричастности с крупными международными энергопроектами.

          «Это отдельная тема, которая требует гарантий с болгарской стороны и так далее. Вы знаете, что существуют проекты, которые сейчас в стадии реализации. Определенный интерес болгарская сторона проявляет, но никаких конкретных разговоров на этот счет не велось и не могло вестись, такой задачи не стояло», – сказал он.

          Кремль прокомментировал газовый вопрос на встрече Путина с президентом Болгарии

          В начале недели сообщалось, что президент Болгарии Румен Радев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым выразил надежду на то, что Москва согласится пересмотреть возможность прямых поставок газа из России по Черному морю.


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