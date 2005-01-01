Кремль разъяснил обсуждение газового вопроса Путиным и президентом Болгарии

Задачи договориться с Болгарией по газовым вопросам на переговорах президента Владимира Путина с болгарским лидером Руменом Радевым не стояло, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вчера не стояла задача договориться по газу. Никто и не пытался. Вчера президенты рассказали, о чем они говорили», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он подчеркнул заинтересованность Болгарии в сопричастности с крупными международными энергопроектами.

«Это отдельная тема, которая требует гарантий с болгарской стороны и так далее. Вы знаете, что существуют проекты, которые сейчас в стадии реализации. Определенный интерес болгарская сторона проявляет, но никаких конкретных разговоров на этот счет не велось и не могло вестись, такой задачи не стояло», – сказал он.

Кремль прокомментировал газовый вопрос на встрече Путина с президентом Болгарии

В начале недели сообщалось, что президент Болгарии Румен Радев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым выразил надежду на то, что Москва согласится пересмотреть возможность прямых поставок газа из России по Черному морю.