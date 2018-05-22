Украинские силовики рассказали подробности о захвате «пьяных» ополченцев

Военнослужащие ВСУ рассказали, что три взятых в плен ополченца ДНР якобы находись в нетрезвом состоянии, когда на них напали, и практически не оказали сопротивления при пленении.

«Пленных мы взяли на их позиции. Проводя разведку, мы вышли на их наблюдательный пункт, точнее, выползли на пузе, как во Вторую мировую. Честно говоря, думали, что их на этой позиции меньше – может, человека два-три. Их оказалось четверо ... Но все равно удалось отработать по-тихому», – приводит «Апостроф» рассказ одного из бойцов ВСУ.

По его словам, в операции приняли участие шесть человек, в том числе пятеро бывших бойцов «Правого сектора*», которые перешли в нацбатальон «Донбасс».

Когда они добрались до позиции ополченцев, те якобы не ожидали их увидеть, поэтому сопротивление оказал только один из них, которого в итоге застрелили.

«Остальные сдались, мы их спокойно связали, обыскали, и без боя, тихонько, вывели на наши позиции. Так что, кроме того, что одного «задвухсотили» двумя выстрелами, конечно же с прибором бесшумной стрельбы, больше никакой стрельбы не было», – заявили украинские силовики.

Они также утверждают, что ополченцы перед пленением «пьянствовали».

«Там стоял пустой «пузырь». И перегар от них был страшный. Классика жанра ... Это какой-то горловский пехотный батальон. Такая бомжатня, честно говоря – а мы еще жалуемся на свою армию», – заявили силовики.

При этом, согласно рассказу бойцов ВСУ, «пьяные ополченцы» все равно их заметили.

«Надо отдать должное старшему нашей группы. Благодаря его реакции они сразу очень растерялись», – заявил один из бойцов, отметив, что их командир накричал на ополченцев, что они не выходят на связь и «бухают».

В понедельник сообщалось, что ВСУ захватили в плен троих военнослужащих ДНР.