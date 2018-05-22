Молодежь Чечни расстроилась из-за прекращения выпуска Lada Priora

Автомобиль Lada Priora стал очень популярным на Северном Кавказе из-за своей доступности, новость о снятии его с конвейера вызывает разочарование, заявил председатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев.

«Есть сожаление, потому что это был доступный автомобиль. Соотношение цены и качества было достаточно интересным для покупателя. Еще один большой плюс этих автомобилей заключался в том, что ремонтное обслуживание у него легкое. Это тоже был один из параметров, почему эти машины были популярны. Я думаю, не совсем было бы правильно снимать сейчас именно эти автомобили с производства», – заявил Тапаев в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, на Северном Кавказе есть производство автомобилей Lada, в связи с чем глава Союза чеченской молодежи выразил надежду на то, что «там это производство как раз останется».

Также Тапаев отметил, что на рынке бюджетных автомобилей российские модели могут потеснить корейские и китайские.

«Аналоги и корейские, и китайские спускаются по ценовому диапазону. Они уже достаточно хорошую конкуренцию устраивают. Мне кажется, это еще один минус, что вот этот ценовой сегмент могут занять иностранные производители», – отметил Тапаев.

Напомним, АвтоВАЗ объявил о снятии с производства машин Lada моделей Priora, Kalina и Granta.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Lada Priora является самым популярным автомобилем серии. В феврале 2018 года четыре модели Lada вошли в тoп-10 самых продаваемых автомобилей на российском рынке.