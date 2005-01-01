АвтоВАЗ избавляется от последних советских моделей

Одна из самых популярных и распространенных в России моделей легковых автомобилей – «Лада Приора» – уходит с конвейера. Основание для прекращения выпуска более чем веское – все-таки в основе машины лежит радикально устаревшая вазовская «десятка». АвтоВАЗ уже приготовил ей замену, и даже не одну.

С июля АвтоВАЗ навсегда снимает с конвейера седан Lada Priora, а также завершает сборку текущего поколения моделей Kalina и Granta.

Хетчбэки и универсалы Lada Priora прекратили выпускать еще в конце 2015 года, сохранив тогда на конвейере только седан. Это было логично, так как около 80% продаж семейства приходилось именно на этот тип кузова. Но на рынке появилась новая флагманская модель Lada Vesta. Поэтому рыночное позиционирование седана Priora с 2016 года изменилось – он стал выпускаться с менее мощным двигателем и упрощенным оснащением, что позволило снизить стоимость модели и тем самым поддержать спрос на нее.

Окончательный уход Priora более чем логичен. «Модель устарела. Не стоит забывать, что это все-таки изначально ВАЗ-2110, который был спроектирован еще в 1984 году, а Priora начали выпускать в 2007 году с определенными конструктивными изменениями», – говорит эксперт «Автостата» Азат Тимерханов. Иначе говоря, это была последняя модель АвтоВАЗа с советскими корнями (за исключением «Лады» 4×4, бывшей «Нивы»).

Что же АвтоВАЗ предложит взамен? Если с Lada Priora россиянам придется распрощаться навсегда, то вот Kalina и Granta никуда не уходят. Сама марка Kalina как таковая исчезнет, но не автомобиль. АвтоВАЗ собирается вместо семейства Kalina и семейства Granta создать обновленное семейство под одним именем – Lada Granta. Оно будет включать все четыре типа кузова – седан, лифтбэк, хетчбэк и универсал. Модели Kalina вольются в это семейство.

В августе тольяттинский автозавод начнет производить модели в новом виде, проведя их рейсталинг в X-стиле. По данным «Автостата», публичная премьера рестайлингового семейства Lada Granta должна состояться в рамках Московского автосалона – 2018, а уже ближе к концу года модели семейства должны поступить в продажу.

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Пока новые модели мало кто видел. Только на дорогах в Тольятти попадались закамуфлированные предсерийные образцы. «Ожидается, что передняя часть автомобилей нового семейства будет похожа по стилю на оформление Vesta и X-Ray с элементами X-дизайна. Внешний вид приводится к одному стилю», – говорит эксперт «Автостата».

Таким образом, сформируется более понятный и современный модельный ряд. У каждого потребительского сегмента свои модели: семейство Lada Granta – это бюджетные автомобили, Vesta и X-Ray – автомобили подороже, и две узкоспециализированные модели – Lada 4×4 и Largus. «АвтоВАЗ уходит и от внутреннего каннибализма. Сразу три семейства в одной ценовой категории будут заменены на одно и с большим выбором по кузовам», – говорит эксперт «Автостата».

Например, седан Priora конкурировал с седаном Granta, а теперь у АвтоВАЗа будет один обновленный седан. Более современная модель Granta не только пользуется большим спросом, но и стоит немного дешевле. С 1 мая цены на Priora, Kalina и Granta повысились на 10 тыс. рублей. Сейчас минимальная цена Granta – 410 тыс. рублей, Priora – 425 тыс. рублей. «Интерес к новому семейству будет. Как ни крути, но эти автомобили останутся одними из самых дешевых на рынке», – считает Тимерханов.

Сейчас лидером по продажам из вазовских моделей является Lada Vesta (за четыре месяца 2018 года было продано 32 тыс. автомобилей). На втором месте Lada Granta – 28 тыс. штук. Тогда как Lada Kalina, по данным AEВ, даже не входит в десятку самых продаваемых в России машин.

«В будущем году семейства Granta и Kalina будут учитываться вместе под единым брендом, поэтому у Granta есть возможность вернуть себе лидерство по продажам на российском рынке», – считает Тимерханов. На самом заводе ждут, что продажи всех «Лад» вырастут в этом году на 12% вслед за рынком, что очень неплохо после падения продаж в предыдущие годы.