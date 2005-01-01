Гранату в автобусе в Дебальцево взорвал ребенок

Журналист ВГТР Александр Сладков назвал причину взрыва гранаты в автобусе в Дебальцево.

«По автобусу в Дебальцево. Парень малолетний вез гранату в кармане, выпала, взорвалась. Дети войны... Один 200-й, два 300-й», – написал Сладков в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в пассажирском автобусе в Дебальцево взорвалась граната.

Во вторник в населенном пункте Дебальцево в Донбассе в автобусе произошел взрыв. Один человек погиб, еще двое были ранены.