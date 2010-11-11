Среди сотрудников НАСА выявлено массовое разгильдяйство

В начале мая Счетная палата США опубликовала результаты аудита в НАСА, из которого видно, что многие американские космические программы страдают из-за халатности сотрудников – повреждений ракет при транспортировке, задержках в доставке деталей и т.д.

Счетная палата США провела очередной аудит НАСА в начале года, а 1 мая опубликовала результаты. В документе говорится, что увеличились задержки по срокам проектов, идущий перерасчет стоимости программы Orion не позволяет оценить увеличение стоимости проектов в этом году. Также из документа видно, что космические проекты сталкиваются с постоянными «земными проблемами» - задержках в привозе деталей, повреждении ракет при транспортировке и т.д., сообщается в блоге Lozga.

В отчете отмечается, что в этом году в НАСА увеличились непредвиденные удорожания и задержки проектов из-за телескопа James Webb, ракеты SLS и корабля Orion.

В качестве причин подорожаний и задержек Счетная палата США выделяет три основные: излишне рискованные управленческие решения, проблемы при сборке и тестирования и внешние причины.

Говоря о второй из проблем, Счетная палата указывает на создание телескопа James Webb, которое почти уперлось в предел расходов, установленный Конгрессом. При сборке и испытаниях телескопа возникают все новые и новые сложности, а работы еще предстоит много.

Здесь подрядчик серьезно недооценил сроки по сборке и испытаниям. Кроме того, есть серьезные ошибки при работах. В частности, используемые для промывания двигателей ориентации очистители повредили их, замену должны были установить в феврале, но техник по ошибке подал слишком большое напряжение и сжег компоненты системы ориентации. В итоге компоненты были заменены только через пять недель.

Телескоп уже превысил изначальный бюджет на 77%, а сроки – на 71 месяц.

После выхода отчета выяснилось также, что после перевозки частично собранного телескопа между стендами акустических и вибрационных испытаний под ним нашли шайбы и гайки, которые высыпались из солнечного экрана.

Проект Exploration Ground Systems (стартовые сооружения под SLS, включая мобильный транспортер) вырос в цене на 15% и по срокам на 19 месяцев. У SLS задержку вызвали проблемы со сваркой баков – материал оказался толще использовавшегося раньше, из-за чего пришлось перенастраивать сварочный аппарат.

Зонд для исследования Солнца Parker Solar Probe может отправиться в полет с меньшим количеством приборов, так как у прибора Solar Probe Cup были обнаружены проблемы в конструкции.

Проблем такого рода много и в других проектах космического агентства.

Также серьезны проблемы с кадрами НАСА – 56% процентов сотрудников NASA старше 50 лет, и этот показатель вырос на 7% за последние пять лет; кроме того, 21% сотрудников старше пенсионного возраста, а еще 23% достигнут возраста выхода на пенсию в течение пяти лет.

В 2010 году, к слову, также сообщалось о проблемах с разработкой телескопа James Webb – тогда пришлось сменить руководство и рядовых сотрудников, которые работали над проектом.