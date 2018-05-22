Американских дипломатов в Иерусалиме закидали яйцами

Палестинцы закидали яйцами машину консульства США в Восточном Иерусалиме в тот момент, когда дипломаты ехали в Бейт Джала.

Группа из 15 палестинцев закидала автомобиль консульства яйцами, передает Mignews. При этом они размахивали плакатами «Правительство США – вы не нужны в Палестине» и «Хей, Трамп, Иерусалим – не столица Циона».

Представитель США осудил акцию, назвав ее «угрожающей» и отметил, что американцы приезжали в Байт Джалу для развития «образования и культурного обмена с палестинским народом».

Напомним, 14 мая в Иерусалиме открылось американское посольство – до этого, в декабре 2017 года, президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. На фоне этого события в секторе Газа произошли массовые столкновения палестинцев с израильскими военными. Погибли 59 человек, тысячи пострадали.