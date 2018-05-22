Американских дипломатов в Иерусалиме закидали яйцами

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22 мая, вторник  |  Последнее обновление — 11:51  |  vz.ru
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Болгария пытается заслужить «газовое прощение» России

Болгары пытаются запрыгнуть в уходящий российский газопроводФото: Petar Petrov/ZUMA/ТАСС
Президент Болгарии заявил, что его страна нуждается в прямых поставках российского газа – и для этого нужен отдельный газопровод. Ирония судьбы в том, что именно такой газопровод Россия и хотела строить всего несколько лет назад, однако София предала Москву и под давлением США запретила строительство. При каких условиях Россия простила бы Болгарию и дала разрешение на подобный газопровод? Подробности...
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Почему галантность Путина превратилась в Германии в «оскорбление»

В январе 2007-го на встрече Путина с Меркель кроме цветов был еще и лабрадор КониФото: Дмитрий Астахов/ТАСС
Претензии к подаренному Путиным Меркель букету цветов, высказанные немецкой прессой, кажутся абсурдными лишь российскому читателю. Значительная часть германской элиты просто не может представить себе реальных причин этого жеста уважения и симпатии, сделанного российским лидером в адрес немецкого. Почему же в ФРГ посчитали невинный букет оскорблением? Подробности...
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В России зазвучали последние отголоски «парада суверенитетов» 90-х

Российское государство по-прежнему гарантирует сохранение культуры двухсот народов РоссииФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Татарин, живущий в Башкирии, не обязан изучать башкирский, дагестанец, живущий в Калмыкии, не обязан учить калмыцкий. Об этом напоминают общественные деятели на фоне дискуссии, разгоревшейся вокруг законопроекта, который вводит принцип добровольности изучения национального языка. Если родители хотят, чтобы их ребенок изучал родной язык, они просто будут подавать заявление по этому поводу. Подробности...
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Названы четыре причины резкого обострения в Донбассе

Украинские диверсанты впервые взорвали мост в глубине территории непризнанных республикФото: twitter.com/Hrustalny_Luch
Новое обострение в Донбассе привело к крупным потерям с обеих сторон, особенно в районе Горловки. ВСУ заявляют, что имеют планы «затянуть петлю вокруг Донецка». Почему активизация боев в Донбассе произошла именно сейчас и какое значение имеет Горловка для агрессивных планов украинских военных? Подробности...
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В нападении боевиков на храм в Грозном увидели иностранный след

Церковь Архангела Михаила в Чечне стала местом сражения с боевикамиФото: со страницы храма на vk.com
Спецслужбы Чечни отбили в центре Грозного попытку захвата боевиками прихожан в церкви Архангела Михаила. По предварительным данным, ликвидированы четыре боевика. В ходе операции также погибли двое полицейских и один прихожанин. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что боевики получили приказ о нападении от «одной из западных стран». Кто заинтересован в подобных терактах и какие цели на самом деле преследовали заказчики? Подробности...
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Трамп придумал, как обрушить «Северный поток – 2»

Дмитрий Родионов, политолог
Почти месяц спустя выясняются «пикантные» подробности беседы канцлера Германии Ангелы Меркель с американским президентом Дональдом Трампом. Кому как, а мне эта новость показалась весьма примечательной. Подробности...

Снижение интереса Запада к Украине происходит не просто так

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Есть событие, которое способно кардинальным образом переломить отношение Запада к Украине. Это президентские выборы. Они чреваты последствиями, которые, в отличие от 2004 и 2014 годов, не будут умещаться в стандартную схему. Подробности...
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Европейцы придумали идеальную схему работы с папуасами

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Какой смысл в национальном государстве, если у него нет суверенитета? Был выгодный для Болгарии проект, им дали команду зарубить, они зарубили. Зачем такое государство? Это же чистая бутафория. Но Болгария – еще куда ни шло! Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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    Выборы президента России онлайн

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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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      Из-за открытия посольства США в Иерусалиме начались беспорядки

      Во время беспорядков, вызванных переносом посольства США в Иерусалим, погибли 52 палестинца и свыше 2400 получили ранения в столкновениях с израильскими солдатами, сообщает минздрав Газы
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          Американских дипломатов в Иерусалиме закидали яйцами

          22 мая 2018, 11:09

          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Палестинцы закидали яйцами машину консульства США в Восточном Иерусалиме в тот момент, когда дипломаты ехали в Бейт Джала.

          Группа из 15 палестинцев закидала автомобиль консульства яйцами, передает Mignews. При этом они размахивали плакатами «Правительство США – вы не нужны в Палестине» и «Хей, Трамп, Иерусалим – не столица Циона». 

          Представитель США осудил акцию, назвав ее «угрожающей» и отметил, что американцы приезжали в Байт Джалу для развития «образования и культурного обмена с палестинским народом».

          Напомним, 14 мая в Иерусалиме открылось американское посольство – до этого, в декабре 2017 года, президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. На фоне этого события в секторе Газа произошли массовые столкновения палестинцев с израильскими военными. Погибли 59 человек, тысячи пострадали.


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