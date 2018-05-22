ВСУ обстреляли патруль ОБСЕ

Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли патруль специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе села Кряковка Славяносербского района с целью скрыть размещение в данном районе запрещенного вооружения, сообщил представитель народной милиции республики Андрей Марочко.

«21 мая в 11.57 вновь был обстрелян патруль СММ в составе пяти сотрудников миссии на двух бронированных автомобилях, находившихся на западной окраине населенного пункта Кряковка Славяносербского района, подконтрольного Украине», – передает ТАСС слова Марочко со ссылкой на Луганскинформцентр.

Он сообщил, что в результате обстрела никто не пострадал, патруль благополучно вернулся на базу в Северодонецке. СММ попросила украинскую сторону провести разбирательство по факту данного инцидента.

«Практика запугивания представителей СММ ОБСЕ украинскими силовиками набирает обороты. С целью сокрытия от представителей СММ ОБСЕ запрещенного вооружения и других нарушений договоренностей, достигнутых в Минске, командование «операции объединенных сил» отдает преступные приказы своим подчиненным открывать огонь по наблюдателям», – сказал Марочко.

По его словам, данный случай «в очередной раз подтверждает двуликость Украины».

«С одной стороны командующий операцией генерал Наев говорит о том, что им якобы даны указания командирам соединений и воинских частей не препятствовать сотрудникам миссии ОБСЕ, а на самом деле поступают приказы запугивать и угрожать международным наблюдателям, вести огонь в непосредственной близости», – сказал Марочко.

Напомним, в понедельник в военном руководстве ДНР сообщили: украинские силовики дважды за сутки пытались прорвать позиции ополченцев под Горловкой. Атака сопровождалась шквальным огнем артиллерии и крупнокалиберных пулеметов.