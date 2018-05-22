Омбудсмен собралась посетить российских заключенных в США

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена лично посетить россиян, отбывающих наказание в тюрьмах США.

По словам Москальковой, международные организации должным образом не реагируют на ущемление прав россиян в других странах, а в условиях сокращения численности российских дипломатов в США необходимо рассмотреть возможность личного посещения некоторых граждан России, находящихся в заключении в США, пишут «Известия».

«Я обращалась по поводу того, что на Украине россиян не пускали голосовать, и по поводу спортсменов, которым запретили выступать на Олимпиаде под государственным флагом. При этом я получаю ответы от генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, что мои обращения будут приняты к рассмотрению. Тем не менее пока я не ощутила существенных перемен в этом плане», – заявила Москалькова.

По ее словам, особое беспокойство вызывает ситуация вокруг россиян, похищенных спецслужбами США на территории третьих стран или экстрадированых в обход международно-правовых норм.

«С самых разных сторон приходят сведения о жестких условиях содержания россиян под стражей в американских тюрьмах. В этой ситуации важен конструктивный диалог с США, но, к сожалению, у них нет должности омбудсмена. Кроме того, в условиях изменения формата нашего консульства нужно подумать о возможности поездки в США и личного посещения россиян, – сказала омбудсмен.

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подготовила письмо в генпрокуратуру США с просьбой перевести летчика Константина Ярошенко в российскую тюрьму.