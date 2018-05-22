Нефть подорожала на обеспокоенности ситуацией в Венесуэле

Мировые цены на нефть во вторник растут, инвесторы оценивают ситуацию в Венесуэле, продолжая реагировать ослабление напряжения в торговых отношениях между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.22 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent выросла на 0,28% и составила 79,44 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть WTI росла на 0,32% и составила 72,58 доллара за баррель, передает РИА «Новости».