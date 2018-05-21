Режим ЧС введен в Южно-Сахалинске из-за крупного пожара в многоэтажке

Сильный пожар полностью уничтожил крышу 10-этажного жилого дома в центре Южно-Сахалинска, в городе введен режим чрезвычайной ситуации.

В сообщении на сайте администрации города говорится, что ситуацию лично контролирует мэр Сергей Надсадин. На месте происшествия также находится губернатор Олег Кожемяко. Муниципалитет ведет срочную работу, направленную на обеспечение людей временным жильем.

Кроме того, уже определили подрядчиков, которые займутся восстановлением кровли. Работы начнутся сразу после того, как пожарные завершат выполнять свои обязанности.

В понедельник кровля 10-этажного жилого дома в Южно-Сахалинске загорелась на площади 700 квадратных метров. Дом находится вблизи зданий мэрии и правительства региона. Возгорание произошло в одной из квартир на 10 этаже.

Городские власти в понедельник планируют провести встречу с жильцами пострадавшего дома, откуда эвакуировали 150 человек. Погибших и пострадавших нет.

К работе на месте пожара приступили следователи. Спасатели планируют убедиться в безопасности конструкций, и вскоре разрешат вход в дом. В квартирах на 10-м этаже работают дознаватели. Жителей горевшего дома просят написать заявление на социальную помощь.