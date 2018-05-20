Полицейский застрелил напавшего на него велосипедиста

В Ижевске мужчина ранил ножом полицейского, который проверял номер его велосипеда на предмет нахождения в розыске; в ответ сотрудник правоохранительных органов применил табельное оружие и застрелил нападавшего.

«Житель Ижевска ударил ножом полицейского, проверявшего номер его велосипеда на розыск. Сотрудник применил табельное оружие», – сообщается в Telegram-канале СК России.

Полицейский попал в больницу, напавший на него велосипедист скончался от огнестрельного ранения. Возбуждено уголовное дело.