Ледокол спустя три дня смог пробить ледяной затор на Лене

В течение трех дней ледокол «Капитан Бабичев» боролся с ледяным затором в районе села Табага вблизи Якутска на реке Лена, однако смог его победить, сообщил мэр города Айсен Николаев.

«Утро начал в Табаге. Хорошие новости – в 8.20 лед на реке Лена тронулся! Экипаж ледокола справился с задачей», – написал он в своем Instagram.

По его словам, благодаря ледоходу, уровень воды в реке упал на 55 см за два часа.

«Теперь я уверен, что ледоход пройдет до конца благополучно», – добавил он.

Публикация от Айсен Сергеевич Николаев (@nikolaev_aisen) 19 Май 2018 в 6:09 PDT

В понедельник и.о. главы МЧС России Владимир Пучков сообщил, что режим чрезвычайной ситуации федерального уровня вводится в Якутии, причиной является паводок в этом регионе.

В четверг СК возбудил уголовное дело о халатности чиновников, не оповестивших население об угрозе подтопления домов во время паводка в Якутии.