На якутских чиновников возбудили дело о халатности во время паводка

СК возбудил уголовное дело о халатности чиновников, не оповестивших население об угрозе подтопления домов во время паводка в Якутии, сообщили в ведомстве.

«Жителей не проинформировали об угрозе затопления. В зону паводка попали более 800 строений, в которых проживали свыше 1,2 тыс. человек», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность» по факту «ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами нескольких муниципальных образований по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах поселений Усть-Майского района».

По данным следствия, ночью 9 мая на реке Алдан начался ледоход, в результате которого возникла вероятность образования заторов и подтопления в районе населенных пунктов Эжанцы, Эльдикан, Кюпцы.

С 10 по 15 мая паводковая обстановка на территории района ухудшилась, населенные пункты подтопило, было уничтожено имущество жителей и возникла угроза их жизни и здоровью.

«По данным следствия, нарушение прав и законных интересов граждан стало возможным по причине ненадлежащего исполнения обязанностей со стороны должностных лиц муниципальных образований «Кюпский национальный наслег», «Поселок Эльдикан», а также «Эжанский национальный наслег», – заявили в СК.

В ходе расследования следователям предстоит установить все обстоятельства инцидента и определить круг лиц, ответственных за обеспечение оповещение населения о своевременной эвакуации и обеспечение сохранности имущества граждан.



Напомним, в понедельник и.о. главы МЧС России Владимир Пучков сообщил, что режим чрезвычайной ситуации федерального уровня вводится в Якутии, причиной является паводок в этом регионе.