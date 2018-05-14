В Якутии объявили режим ЧС федерального уровня

Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня вводится в Якутии, причиной является паводок в этом регионе, сообщил и.о. главы МЧС России Владимир Пучков.

С предложением ввести режим ЧС в Якутии обратился глава республики Егор Борисов. Пучков поддержал предложение, передает ТАСС.

«Мы вводим федеральный уровень чрезвычайной ситуации и федеральный уровень реагирования», – сказал Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

По его словам, в регионе усиливается группировка сил и средств МЧС и других структур. Они должны минимизировать последствия паводка, а также оказать помощь и поддержку людям.