На иностранного дипломата в Москве напал кот

В Москве бездомный кот напал на сотрудника китайского посольства, мужчине пришлось вызвать скорую помощь.

Инцидент произошел на улице Дружбы. Кот укусил переводчика китайского посольства в руку. Мужчина вызвал скорую помощь, сообщает РЕН-ТВ, не приводя других данных об инциденте.