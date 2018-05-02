В Одессе запустили черные шары в память о погибших 2 мая

Над одесским Куликовым полем в небо взлетели черные шары в память о погибших 2 мая 2014 года в результате массовых беспорядков; рядом с Домом профсоюзов провели траурный митинг по случаю годовщины трагедии.

Люди собирались на акцию задолго до ее начала, при этом среди митингующих были активисты праворадикальных организаций. В результате начались словесные перепалки, которые сдерживали представители нового подразделения – так называемой «полиции диалога», передает ТАСС.

В Одессе в день памятных мероприятий дежурили около 2,4 тыс. представителей Нацполии и Нацгвардии, которые несли службу в том числе на въездах в город и досматривали транспорт, водителей и пассажиров. К Дому профсоюзов людей пускают только через рамки металлодетекторов.

На месте полиция также предупреждает о запрет распространения и публичного использования символики коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов.

Позже на Греческой площади Одессы пройдет межконфессионный молебен. Во всех храмах Одесской епархии в среду проходят заупокойные богослужения по погибшим 2 мая 2014 года.

Вечером представители патриотических организаций соберутся на «Марш украинского порядка» в парке Шевченко. Участники марша пройдут по центру Одессы до Соборной площади.

Жители Одессы в среду с утра массово несли цветы к Дому профсоюзов на Куликовом поле. Радикалы пытались помешать акциям памяти – так, на одного мужчину, который хотел почтить память погибших, напали и избили.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с футбольными фанатами и радикалами из «Правого сектора*» сторонники федерализации были вынуждены укрыться в Доме профсоюзов. Националисты подожгли здание, пытавшихся спастись обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, погибли 48 человек.