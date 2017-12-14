ВМС США перехватили стелс-катер колумбийских наркоторговцев

Сторожевой катер ВМС США перехватил в Тихом океане малозаметный скоростной катер колумбийских наркоторговцев, пытавшихся доставить груз кокаина, сообщает ВМС и Береговая охрана США.

Инцидент произошел еще 7 апреля, но известно о нем стало только сейчас, сообщает блог Центра анализа стратегий и технологий.

Согласно публикации NavalToday.com, наркоторговцы использовали специально построенный цельнокомпозитный скоростной транспортный катер со «стелсовской» архитектурой. Однако при следовании из Колумбии катер был обнаружен базовым патрульным самолетом Lockheed P-3 авиации таможенной и пограничной службы США. На перехват катера был направлен сторожевой катер PС 8 Zephyr ВМС США.

Заметив приближение катера ВМС, четверо контрабандистов начали выбрасывать за борт груз кокаина, после чего подожгли свой катер и сами выпрыгнули за борт. Все четверо были подняты на борт катера Zephyr и арестованы.

Американские моряки потушили огонь на катере контрабандистов. При обследовании на нем были обнаружены еще около 490 кг кокаина. После тщательных обысков катер наркоторговцев был затоплен.