Пожар уничтожил крупнейший в Европе аккумуляторный завод

На крупнейшем в Европе заводе по производству батарей, расположенном в греческом городе Ксанти, во вторник начался сильный пожар, к концу дня уничтоживший большую часть предприятия.

По информации Афинского агентства новостей АМНА, власти отрицают угрозу появления токсичных газов в районе Олвио, где расположено предприятие, передает РИА «Новости».

Вместе с тем, в течение следующих двух суток в радиусе 15 км от завода планируется ввести «предупредительные ограничительные меры для защиты жителей». Людям советуют не выходить на улицу, плотно закрыв окна и двери. Всю территорию, оказавшуюся в пределах 15 км от объекта, планируется «промыть большим количеством воды».

По данным интернет-сайта protothema, пожар на заводе пока не ликвидирован. К тушению огня привлечено 23 пожарных расчета и спецтехника.

По имеющейся информации, пожар начался около 13.00 в цехе по производству батарей. Причина возгорания пока не известна.